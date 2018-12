Rokende politieauto op Amperelaan in Drachten

Publicatie: wo 12 december 2018 13.20 uur

DRACHTEN - De brandweer van Ureterp moest woensdagmiddag rond 13.00 in actie komen voor een rokende politieauto. De agenten reden richting het Noorderend toen opeens de auto vol rook kwam te staan. Het voertuig is daarop langs de kant gezet op de Ampèrelaan in Drachten.

Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer een nacontrole uitgevoerd, en heeft de accu ontkoppeld. Het is niet bekend hoe de rook is ontstaan. Een berger heeft het voertuig meegenomen.