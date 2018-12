Vrachtwagen komt vast te zitten bij Jistrum

Publicatie: wo 12 december 2018 10.19 uur

JISTRUM - De chauffeur van een vrachtwagen is woensdagochtend in de problemen gekomen toen hij met zijn combinatie vast kwam te zitten. De chauffeur koos om vanaf de Joerelaan over de Mounekamp richting de industrieweg / Combex te rijden.

De weg is niet voor niets verboden voor vrachtwagens en de chauffeur kwam niet veel later vast te zitten. De politie is rond 9.00 uur ter plaatse gekomen. Het is onbekend hoe de vrachtwagen losgetrokken is. Om 10.00 uur was het probleem opgelost.

