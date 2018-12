Brand bij grillhouse aan Zuidkade in Drachten

Publicatie: di 11 december 2018 19.50 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte dinsdagavond om 19.38 uur uit voor een brand in Grillhouse Damascus aan de Zuidkade in Drachten.

Er bleek brand te zijn ontstaan in de afzuiginstallatie. Een medewerker had de brand grotendeels al geblust. Bij aankomst van de brandweer was aan de buitenkant nog een rode gloed te zien in de afzuiginstallatie. De brandweer is na aankomst begonnen met het nablussen.

Oefeninzet verviel voor echte inzet

Voor de brandweerploeg was de inzet een kleine verrassing. De brandweerlieden waren al op de kazerne en de bevelvoerder had aangegeven dat er niet werd geoefend, men zou theorie doen. Dus alom teleurstelling. Er was echter wel een oefeninzet bedacht bij het ziekenhuis en het verrassingseffect zou de oefening realistischer moeten maken. Op het moment van de melding dacht men aanvankelijk dat het de oefening zou zijn maar al snel kwam men er achter dat men 'echt' in actie moest komen.

