Lippenhuister (39) plast in politiecel

Publicatie: di 11 december 2018 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige inwoner van Lippenhuizen zorgt al jaren voor onrust en overlast, vooral voor zijn omgeving. Ook de politie heeft zijn handen vol aan de man. Hij heeft psychische problemen, hij heeft last van schizofrenie en hij kan psychotisch worden. Vanaf begin vorig jaar reeg hij een lange reeks strafbare feiten aan elkaar, van gevaarlijk rijgedrag tot vernieling, tot belediging van politieagenten. Hij is een hele tijd dakloos geweest, hij leefde in een fietsenschuurtje.

Brand stichten in politiecel

Sinds enige tijd lijkt de rust weergekeerd, nu hij is opgenomen in een instelling voor begeleid wonen. Maar hij moest zich dinsdag nog wel voor de rechter verantwoorden, voor maar liefst 12 strafbare feiten. Zo had hij in september vorig jaar brand gesticht in een politiecel. Hij had in zijn onderbroek een aansteker de cel in gesmokkeld. Hij was opgepakt omdat hij in de buurt van Tijnje, rijdend in een grote Amerikaanse auto, een andere auto van de weg had gedrukt. De auto die hij bestuurde was niet verzekerd. Een paar maanden later had hij geürineerd in een ophoudkamer van de politie.

Brievenbus vernield

In mei had hij uit jachthaven de Drait een zeilboot gestolen. Hij beweerde dat hij de boot van een vriend zou lenen en per ongeluk de verkeerde zeilboot had meegenomen. In maart van dit jaar had hij bij kennissen meermalen onnodig 112 gebeld en spullen in de woning vernield. Twee maanden later had hij met een tegel de brievenbus van een buurman vernield. Als gevolg van de psychische problematiek was hij ontoerekeningsvatbaar, concludeerde de officier van justitie. De rechter was het met haar eens. Dat betekende automatisch een ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR).