Rechter tegen verdachte: U moet ophouden te zeiken

Publicatie: di 11 december 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Op 14 juni kregen de drie vrienden van een 20-jarige inwoner van Harkema forse werkstraffen voor het mishandelen van drie studenten in Leeuwarden. De zaak van de Harkemaster werd toen uitgesteld, dinsdag zat hij tegenover politierechter Marcel Wolters. Het bleek dat de verdachte nog iets meer op zijn kerfstok had dan zijn drie vrienden. Naast de matpartij in Leeuwarden verweet officier van justitie Annemieke Kemkers de Harkemaster ook dat hij harddrugs - cocaïne, speed, xtc – had gedeald.

Drugs voor eigen gebruik

Dat was in 2016. De verdachte had ongeveer tien maanden gedeald. Nadat hij was opgepakt was hij naar eigen zeggen gestopt. Maar op 3 februari werd hij wel betrapt op het bezit van cocaïne en speed, toen hij bij een horecagelegenheid in Drachten naar binnen wilde. Volgens de Harkemaster waren die drugs voor eigen gebruik. Het zwaartepunt van de zitting lag bij de mishandeling van de drie studenten, op 14 oktober 2017.

Studenten in pak

De studenten hadden verklaard dat ze vanuit het niets waren aangevallen door de verdachte en zijn vrienden. De vier zouden de in pak gestoken studenten hebben uitgescholden en vervolgens meteen tot de aanval zijn overgegaan. De Harkemaster zei dat hij zag dat zijn vrienden aan het vechten waren. ‘Toen ging ik ze helpen’. Bij de politie verklaarde hij destijds dat hij ‘lam’ was. Een van de studenten werd met een hoofdwond en een hersenschudding per ambulance afgevoerd.

‘U moet ophouden te zeiken’

Omdat de Harkemaster meer feiten op zijn conto dan de andere verdachten, had eiste de officier zes maanden cel. Tijdens de vorige zitting had de rechter al twee schadevergoedingen toegekend. Daar was nog een vordering van 650 euro bij gekomen. Daar deed de verdachte nogal moeilijk over, duidelijk tot grote ergernis van rechter Wolters. Hij veroordeelde de Harkemaster tot een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Over de nieuwe schadevergoeding - die werd toegekend - had de rechter ook nog wel iets te zeggen. U krijgt geen gevangenisstraf, maar u moet ophouden te zeiken over die schadevergoeding. Ik vind dat u gewoon uw aandeel moet betalen’, aldus Wolters.