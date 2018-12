Echtpaar Van der Meer 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 11 december 2018 13.32 uur

TWIJZEL - Echtpaar Van der Meer 60 jaar getrouwd



Johannes van der Meer en Barbera (Zus) van der Meer-Boorsma waren dinsdag 11 december 60 jaar getrouwd. Burgemeester Gerben Gerbrandy brengt op die dag een bezoek aan het echtpaar in Twijzelerheide.



De heer Van der Meer is op 12 september 1933 geboren, mevrouw Van der Meer-Boorsma werd op 11 december 1938 geboren, beide in Twijzelerheide. Het echtpaar leerde elkaar kennen omdat ze buren waren in het dorp. Na hun verkering trouwde het echtpaar op 11 december 1958 in de gemeente Achtkarspelen. Ze kregen vijf kinderen, vier dochters en een zoon en hebben inmiddels veertien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.



Na het huwelijk hebben ze nog kort ingewoond bij hun ouders. Het echtpaar is altijd in Twijzelerheide blijven wonen. Johannes van der Meer heeft zijn werkbare leven gewerkt voor steenhouwerij De Vries in Buitenpost. Toen hij veertig jaar in dienst was is hij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Verder was Van der Meer actief voor de kerk als ouderling en diaken. Barbera (Zus) Van der Meer-Boorsma zorgde thuis voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast had ze de (mantel)zorg voor haar vader en was ook actief voor de kerk.



Het echtpaar is in redelijk goede gezondheid en woont nog zelfstandig in Twijzelerheide. Ze zorgen zelf voor hun boodschappen en koken hun eigen maaltijden. De heer Van der Meer heeft zelfs nog een stuk weiland met een paar schapen.



