Geld gestolen bij inbraak in snackbar in Grou

Publicatie: ma 10 december 2018 22.34 uur

GROU - In de nacht van zondag op maandag is er geld gestolen bij een inbraak in een snackbar aan de Hoofdstraat in Grou. De inbraak vond plaats tussen zondagavond 21.00 uur en maandag 10.00 uur. Door vernieling van het slot van de deur wist men binnen te komen. Vervolgens werd het geld uit de kassa gestolen.