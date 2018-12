Lintje voor twee raadsleden Kollumerland c.a.

Publicatie: ma 10 december 2018 18.01 uur

KOLLUM - Tijdens de raadsvergadering in de gemeente Kollumerland c.a. werden de raadsleden Rekker en Fransooijs verrast. Zij kregen de Koninklijke versierselen uitgereikt door burgemeester Bearn Bilker, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering in oude samenstelling. Wieger Rekker en Cees Fransooijs werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wieger Rekker

De heer Wieger Rekker uit Kollum heeft maandag 10 december 2018 een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Rekker is benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. De heer Rekker was gemeenteraadslid voor FNP gedurende drie periodes in de gemeente Kollumerland c.a.: Van 16 maart 2006 – 11 maart 2010; 11 maart 2010 – 27 maart 2014 en van 27 maart 2014 – 31 december 2018

Cornelis Carel Fransooijs

Ook de heer Cornelis Carel Fransooijs uit Burum heeft op maandag 10 december 2018 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Fransooijs werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Fransooijs was gemeenteraadslid voor het CDA gedurende drie periodes. Van 14 maart 2002 – 13 maart 2006 in de gemeente Oud Beijerland; Van 11 maart 2010 – 27 maart 2014 en van 27 maart 2014 – 31 december 2018 in de gemeente Kollumerland c.a.

Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Kollumerland c.a. met de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel tot gemeente Noardeast-Fryslân.