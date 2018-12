Tichelwei open - Schreiersbrug dicht voor fietsers

Publicatie: ma 10 december 2018 11.26 uur

DOKKUM - De tunnel aan de Tichelwei in Dokkum richting Oostrum is vanaf maandag 12.00 uur weer open voor alle verkeer. De Schreiersbrug is vanaf dat tijdstip gesloten voor fietsers en voetgangers. In verband met de herstelwerkzaamheden aan de tunnel, werd de Schreiersbrug nog iets langer open gesteld voor fietsers en voetgangers.

Tunnel aan de Tichelwei

De reparatiewerkzaamheden aan de tunnel zijn maandag afgerond. Tijdens een reguliere inspectie in november werd schade aan de wand van de tunnel geconstateerd. Hierdoor bestond gevaar voor het inzakken van het wegdek. Automobilisten konden de route via Metslawier gebruiken. Voor de fietsers was tijdelijk een smalle fietsstrook ingericht.

Schreiersbrug gesloten voor fietsers en voetgangers

Met ingang van maandag 10 december 2018 wordt de Schreiersbrug gesloten voor fietsers en voetgangers. Deze categorie weggebruikers kan gebruik maken van de fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip die op 1 november officieel geopend werd.

De Schreiersbrug zou al eerder gesloten zijn voor fietsers en voetgangers. De bediening in het brugwachtershuisje van de Schreiersbrug moest echter worden aangepast. Van hieruit worden nu drie bruggen bediend; van de Schreiersbrug zelf, de brug bij Ee in de Stienfeksterwei en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grutdjip.

Nadat het mechanisme vervangen was, moest er worden getest met de drie bruggen. Het was mogelijk dat een van de drie bruggen tijdelijk in een storing zou komen. Om de doorstroom van voetgangers en fietsers te garanderen, werd er voor gekozen om tijdelijk ook de Schreiersbrug nog toegankelijk te houden voor fietsers en voetgangers. Nu alles goed ingeregeld is én de tunnel aan de Tichelwei weer open is, blijft de Schreiersbrug alleen nog toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.