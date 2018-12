1000e Burgumer Voordeelcheque bij Plus Wolters

08 december 2018

BURGUM - In juni 2018 introduceerde Jaap en Nelly Wolters als eigenaren van PLUS Wolters de Burgumer Voordeelcheque. Al sinds heel wat jaren kunnen klanten bij de PLUS spaarzegels aan de kassa kopen. Voor een volle spaarkaart betaalt de klant 4 euro en krijgt hiervoor bij inlevering 6 euro terug. Een winstmarge van 50% dus!

De eigenaren van PLUS Wolters zagen meer mogelijkheden in het systeem van deze spaaractie door niet alleen hun klanten iets extra's voor deze spaarkaarten te bieden maar ook hun mede-ondernemers in Burgum hierbij te betrekken.

Het principe hiervan is vrij eenvoudig. PLUS-klanten leveren hun volle spaarkaart in maar ontvangen daarvoor geen cash-geld maar een zogenaamde Burgumer Voordeelcheque die bij alle deelnemers dan geen 6 euro meer waard is maar nog eens 2 euro extra en dus een waarde van 8 euro vertegenwoordigd. Nu dus 100% rendement voor de klant op een volle spaarkaart en ook voor de mede-ondernemers omdat de Burgumer cheque uiteraard alleen te besteden is bij de deelnemende bedrijven.

Inmiddels doen de volgende bedrijven met de Burgumer Voordeelcheque: Tuincentrum Burgum, Shoeby, Vishandel Toornstra, Sake Store, Lampers Schoenen, Aline Fashion, Leffel Sportswear, schoonheidssalon Amarins, Juwelier Kooi, HEMA, Anka Dupon, Optiek Freiberger, Expert Meijer, Mitra Slijterij ’t Span, Beerda Mode, Kofje & Mear, Restaurant De Pleats, Miller & Monroe en Lifestyle.

Dat de actie enorm aanslaat, bewijst wel het feit dat binnen een half jaar de 1000ste Burgumer Voordeelcheque afgelopen zaterdag is uitgereikt aan mevrouw Hamstra uit De Westereen. Nelly Wolters van PLUS Wolters heeft deze trouwe klant 10 Burgumer Voordeelcheques overhandigd om deze te besteden bij een of meerdere deelnemers aan de actie.