Waar zijn de plaatsnaamborden van Kollum gebleven?

Publicatie: za 08 december 2018 16.56 uur

KOLLUM - Wie zaterdag Kollum binnenreed, kon opmerken dat de plaatsnaamborden zijn verdwenen. Op verschillende toegangswegen zoals de Eyso de Wendtstraat, Hesseweg, Van Limburg Stirumweg en bij de Adje Lamertszlaan zijn de borden door onbekenden weggenomen.

Of dit er mee te maken heeft dat de fusie van de de gemeente Kollumerland of dat dit het een oudejaarsstunt is? Dit zal later blijken als de borden mogelijk weer tevoorschijn komen (of niet).

FOTONIEUWS