Streekboer: reddingsactie voor 'gouden' bloemkool

Publicatie: za 08 december 2018 13.13 uur

GORREDIJK - Ruim duizend biologische bloemkolen dreigen te worden vernietigd omdat ze via de reguliere kanalen niet verkocht kunnen worden. De Streekboer in Gorredijk roept de consument op dit niet te laten gebeuren en in actie te komen: "Laten we met z'n allen een statement tegen voedselverspilling maken en ervoor zorgen dat deze perfecte biologische bloemkolen op ons bord in plaats van in de frees belanden," aldus Sandra Ronde, oprichter van De Streekboer.

De bloemkolen komen van biologische teler Krispijn van den Dries uit Ens. Het reguliere afzetkanaal van Krispijn wil slechts perfect witte bloemkolen en daarom kunnen deze kolen niet meer worden verkocht. "Bizar, want de kolen smaken net zo lekker. Sterker nog, de gele kleur verdwijnt zelfs als je de kool in de pan gooit."

Vandaar dat De Streekboer iedereen oproept deze week bloemkolen van Krispijn af te nemen. "Normaal kost een biologische bloemkool van tussen de 1,5 en 2 kilogram minimaal €2,50. Wij bieden ze aan voor €1,75. Op die manier houdt ook de boer er wat aan over en voorkomen we onnodige verspilling van voedsel," aldus Sandra.

"Daarnaast benaderen we restaurants en andere (horeca)gelegenheden om bloemkolen af te nemen. We hopen op deze manier Krispijn binnen een week van al zijn bloemkolen af te kunnen helpen. We moeten namelijk snel zijn, zodra de vorst zijn intrede doet, zijn de kolen niet meer te oogsten."

De bloemkolen zijn te bestellen via de website van De Streekboer en af te halen op verschillende plekken in Groningen en Friesland op de woensdag, donderdag en vrijdag.