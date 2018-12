Myn Skip uit EarnewÃ¢ld wint Friese Anjer 2018

Myn Skip uit Earnewâld wint Friese Anjer 2018

Publicatie: vr 07 december 2018 21.06 uur

EARNEWâLD - Het openluchttheaterstuk Myn Skip uit Earnewâld heeft vrijdagmiddag de Friese Anjer 2018 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân gewonnen.

Het bestuur van het fonds koos Myn Skip uit de zes personen en projecten die met hulp van de inwoners van de provincie in het jaar van Culturele Hoofdstad genomineerd waren. Myn Skip was een muzikaal theaterstuk over de geschiedenis van het skûtsjesilen, tot stand gekomen en hoofdzakelijk uitgevoerd door vrijwilligers.

Voorzitter commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok gaf aan dat de voorstelling perfect aansluit op waar het Prins Bernhard Cultuurfonds voor staat: het stimuleren van de amateurkunst op het terrein van theater, muziek, geschiedenis en aandacht voor de natuur.

Initiatiefnemers Age Veldboom en Cathrienus Herrema namen de prijs in ontvangst: een speld en een bedrag van 2500 euro.

Poëziesteen

De heer Brok benadrukte dat het mede zo’n mooi Culturele Hoofdstadjaar is geweest door de inzet van de duizenden vrijwilligers. Om hen te danken komt er in Leeuwarden een poëziesteen met een gedicht over de onmisbaarheid van vrijwilligers, geschreven door provinciaal dichter Eeltsje Hettinga. Het fonds onderzoekt de mogelijkheid om de route van de poëziestenen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Friese Anjer

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân reikt sinds 1991 elk jaar de Friese Anjer uit aan personen, verenigingen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Friese cultuur of natuur. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500. De Friese Anjer wordt uitgereikt door de commissaris van de Koning, de heer A.A.M. Brok, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.