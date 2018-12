Ex-Dokkumer (42) steelt auto en scooter

Publicatie: vr 07 december 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige ex-inwoner van Dokkum moest zich vrijdag voor twee diefstallen voor de rechter verantwoorden. De man, die al jaren drugsverslaafd is, woonde begin dit jaar in een sociaal pension in Minnertsga. Op 9 april pikte hij de Nissan Micra van een medebewoner. Hij reed met de auto tot de tank leeg was. Toen de benzine op was, liet hij de de Nissan achter op een carpoolplaats bij Nijega. Op 19 augustus stal hij in Drachten een scooter die op de Burgemeester Wuiteweg stond.

Dagbesteding op sloperij

De eigenaar had verklaard dat hij de scooter afgesloten had achtergelaten. Volgens de verdachte stond de scooter niet op het stuurslot. Ook op de scooter bleef hij rijden tot de brandstof op was. Hij liet het voertuig achter in Leeuwarden. De man heeft een strafblad dat 30 pagina’s telt. Het ging een tijdje goed met hem, tot hij weer dakloos raakte. Momenteel heeft hij een dagbesteding op een sloperij. Om dat niet de war te schoppen legde de rechter een werkstraf op van 80 uur en een celstraf van een dag: gelijk aan de ene dag die de verdachte al had vastgezeten. Als stok achter de deur kwamen daar 30 dagen voorwaardelijke celstraf bij, met een proeftijd van twee jaar.