CitroÃ«n C3 gestolen bij Autobedrijf J. B. Andringa

Citroën C3 gestolen bij Autobedrijf J. B. Andringa

Publicatie: do 06 december 2018 17.58 uur

BURGUM - Bij autobedrijf J. B. Andringa aan de Hannelswei in Burgum is in de nacht van woensdag op donderdag een auto gestolen. Het gaat om een Citroën C3. De diefstal vond rond middernacht plaats.

Naast de diefstal van de auto werden ook de 17 inch S-line velgen onder een auto vandaan gestolen. De auto werd op stenen gezet. Uit dezelfde auto werd bovendien het multifunctioneel S-line stuur en de radio navigatie buitgemaakt. Het autobedrijf heeft aangifte bij de politie gedaan.

