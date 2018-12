Biovergister moet er nog komen, meldpunt is er al

Publicatie: do 06 december 2018 14.30 uur

KOOTSTERTILLE - Hoewel de bouw van de biovergister aan de Westerkern in Kootstertille nog moet beginnen, heeft de gemeente Achtkarspelen al wel een meldpunt voor overlast in het leven geroepen. Dit openbare meldpunt was een verzoek van de gemeenteraad (in de vergadering van 19 april 2018).

Het meldpunt 'biovergister Westkern te Kootstertille' is sinds eind november te vinden op www.achtkarspelen.nl/meldpuntbiovergister. De gemeente heeft gekozen om transparant te zijn en toont alle klachten op de site zoals ook gebruikelijk is in de provincie Gelderland. Daar klagen mensen in de omgeving van Bemmel bijna dagelijks vanwege meerdere biovergisters die daar recent zijn geplaatst (zie foto).

Als er een melding is gedaan dan wordt deze automatisch doorgestuurd naar de betreffende afdeling bij de FUMO (waarbij een kopie naar het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid wordt verzonden). De FUMO is de ambtelijke organisatie die toezicht houdt.