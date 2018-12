Collectieve zorgpolis vaak te duur: stap nu over

Publicatie: do 06 december 2018 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een collectieve zorgverzekering is vaak duurder dan een polis die individueel wordt afgesloten. Dat blijkt uit een rondgang van het consumentenprogramma Radar. Ook Zorgwijzer ontdekte dat consumenten vaak kunnen besparen door hun collectieve zorgpolis op te zeggen en over te stappen.

Onderzoek

Uit een enquête van Radar blijkt dat 70 procent van de verzekerden kiest een voor een collectieve zorgpolis vanwege de korting op de premie. Maar in de praktijk blijkt die korting een sigaar uit eigen doos. Dat komt omdat er een korting wordt gegeven op een verzekering die van zichzelf al hoog geprijsd is.

Collectief verzekerden betalen gemiddeld 138 euro per maand (basis + aanvullend) aan premie, tegenover ‘slechts’ 128 euro per maand voor mensen die een individuele zorgverzekering hebben afgesloten.

93 euro besparen

Bijna iedereen met collectieve zorgverzekering kan dus besparen op zijn zorguitgaven. De Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt (ACM) spreken zelfs van 9,8 miljoen Nederlanders waarvoor een vergelijkbare, goedkopere zorgverzekering bestaat.

Zij zouden gezamenlijk zo’n 93 euro per persoon per jaar kunnen besparen door te vergelijken en over te stappen.

Individueel vaak goedkoper

Dat een individuele polis vaak goedkoper is, oordeelde ook minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Hij wil verzekeraars ontmoedigen om polissen aan te bieden die qua inhoud hetzelfde zijn, maar qua prijs verschillen. De korting op een collectieve basisverzekering wordt daarom vrijwel zeker teruggebracht naar maximaal 5 procent per verzekerde. Dat is nu nog 10 procent.

Met de maatregel krijgen de verzekeraars daarmee nog een laatste kans om de collectieve korting op basis van zorginhoudelijke argumenten te legitimeren. Mocht op lange termijn blijken dat collectieven geen meerwaarde hebben, dan kan er altijd nog gekozen worden voor het volledig afschaffen van de korting. Als het aan Lilianne Ploumen van de PvdA ligt, worden de collectieve verzekeringen per direct afgeschaft.

Radar heeft in totaal 26.000 consumenten benaderd voor het onderzoek.