Lionsclub doneert 500 euro aan Anna Zijlstra Hoeve

Publicatie: wo 05 december 2018 15.55 uur

DOKKUM - Lionsclub Dokkum Bonifatius overhandigt een cheque van vijfhonderd euro aan kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve in Dokkum. Het bedrag is opgebracht doordat zij de Lauwersmeer- en Waddentocht organiseerde op 12 mei van dit jaar. De tocht werd geheel mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Lionsclub Dokkum Bonifatius, met hulp van een heel aantal sponsoren uit de regio.

De Lionsclub uit Dokkum organiseert jaarlijks de fietstoertocht van 65 en 100 kilometer. Voor komend jaar staat de tocht gepland op zaterdag 2 juni 2019.

Sytze Brouwers, organisator van de tocht: "Dit jaar deden meer fietsers dan verwacht mee. Dus konden we nu na eindopmaak van de balans, dit extra bedrag vrijmaken voor een tweede goed doel." Eerder ging al €3.400 naar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland.

Knaagdieren

De Anna Zijlstra Hoeve gaat het bedrag besteden aan een nieuwe behuizing voor de knaagdieren. Hierin kunnen zij naar hartenlust over meerdere niveaus klauteren en klimmen. De kinderboerderij maakt onderdeel uit van Wil. Wil helpt mensen die meer ondersteuning nodig hebben en heeft als visie personen, gezinnen, wijken en buurten te versterken.

Lokale gemeenschap

In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook vaak voor hulpverlening elders in de wereld.