Meer dan 300 occasions bij Minnema Auto's Damwoude

Publicatie: di 04 december 2018 12.00 uur

DAMWâLD - Aan de Conradi-Veenlandstrjitte in Damwoude is Minnema Auto’s gevestigd. Minnema Auto’s werd zo’n 35 jaar geleden opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 300 occasions op voorraad! Stuk voor stuk rijklaar afgeleverd voorzien van APK en altijd volgens fabrieksschema onderhouden. Daarnaast is het ook mogelijk om een pakket voor het onderhoud en garantie aan te schaffen bij een gekochte occasion.

Rechtstreeks ingekocht

Alle voertuigen zijn afkomstig van de eerste eigenaar en zijn scherp geprijsd. “Wij kunnen de auto’s voor deze prijzen aanbieden doordat we rechtstreeks inkopen bij leasemaatschappijen en een aantal dealers.” aldus Ron van Minnema Auto’s. “Hierdoor is ook altijd de volledige onderhoudshistorie van onze occasions bekend.”

Voor ieder wat wils

Het aanbod bij Minnema Auto’s varieert sterk, want door de scherpe prijzen ligt de omloop snelheid hoog. De prijzen van de aangeboden auto’s liggen tussen de €4.000 en €25.000. Allemaal jong gebruikte occasions die worden geleverd zonder bijkomende afleverkosten, inclusief een technische check in de eigen werkplaats van Minnema Auto’s. Ook is inruil van uw huidige auto mogelijk.

Begonnen in Oudwoude

Het begon allemaal zo’n 35 jaar geleden aan de Trekweg in Oudwoude. Na om en nabij 20 jaar in Oudwoude gezeten te hebben begon de locatie te klein te worden voor het sterk groeiende Minnema Auto’s. Er werd een ruime locatie gevonden voor de groeiende voorraad auto’s en er werd besloten om te verhuizen naar de huidige locatie in Damwoude.

Klantgericht team

Persoonlijke aandacht is voor het autobedrijf belangrijk, daarom werkt Minnema Auto’s met een vast team. Het personeel neemt voor iedere klant de tijd om volledig te voorzien in zijn of haar behoefte. Zodat iedereen met een goed gevoel weg kan rijden in een prachtige occasion die volledig naar wens is.

Het actuele aanbod van de occasions bij Minnema Auto’s is te vinden op www.minnema-autosbv.nl of kom langs aan de Conradi-Veenlandstrjitte 100 in Damwoude. Openingstijden zin van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur en zaterdags van 10.00 tot en met 16.00 uur.

