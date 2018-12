OM trekt hoger beroep 'blokkeerfriezen' deels in

Publicatie: ma 03 december 2018 13.04 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie trekt het hoger beroep in 15 van de 34 zaken rondom de 'blokkeerfriezen' in. Het gaat om de zaken waarin de veroordeelden zelf niet in hoger beroep wilden gaan tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak rond de blokkade van de A7 op 18 november 2017. Het OM leidt uit hun beslissing af, dat zij berusten in de hun opgelegde straf. Met het intrekken van het hoger beroep in deze 15 zaken wordt de straf die hen is opgelegd, en die veelal conform de eis van het OM was, onherroepelijk.

In de overige 19 zaken, waarin ook de verdachten in hoger beroep zijn gegaan, handhaaft het OM het ingestelde hoger beroep. Hoewel de straffen die de rechtbank heeft opgelegd nagenoeg gelijk zijn aan de eisen van de officieren, wil het OM gebruik maken van de mogelijkheid om de feiten waarvoor is vrijgesproken, waaronder de vrijspraak voor het met geweld of bedreigen met geweld verhinderen van een betoging, in hoger beroep opnieuw aan de orde te stellen.