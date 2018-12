Politie stopt stapper met pepperspray

Publicatie: zo 02 december 2018 20.07 uur

DOKKUM - De politie van Dokkum moest zaterdagnacht optreden in het centrum van Dokkum. De agenten moesten optreden nadat twee stappers, een 27-jarige en 28-jarige Dokkumer, vervelend rondhingen in de omgeving van de A.J. Van der Poortstraat. Eén van hen was even daarvoor het café uitgezet.

Het duo werd meerdere keren verzocht te vertrekken en zelfs aan een vordering van de agenten gaven ze geen gehoor. De agenten besloten om het duo fysiek te verwijderen en op dat moment vond de 27-jarige Dokkumer het nodig om de politie te beledigen. Terwijl de agenten de man wilden aanhouden, nam hij de benen.

Na een korte achtervolging en de inzet van pepperspray kon de man alsnog worden aangehouden. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het bureau. Na overleg met de officier van justitie kon de man met een boete op zak het bureau weer verlaten.