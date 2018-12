Huis van de maand: Heidelaan 1 te Surhuisterveen

Publicatie: zo 02 december 2018 15.05 uur

SURHUISTERVEEN - Vraagprijs € 279.000,- K.K.

Deze vrijstaande woning met vrijstaande schuur is gelegen op een perceel van ca. 1720 m² en gesitueerd op een mooie woonstand in het fraaie buitengebied van Surhuisterveen.

Deze woning is gebouwd in 1964, wordt verwarmd met behulp van gaskachels, warmwater voorziening met (huur)geiser en de woning is deels voorzien van isolatieglas.

Indeling:

Zijentree, hal, toilet, kelder, woonkamer aan de voorzijde met een fraai landelijk uitzicht en vaste kast, woonkeuken met inbouwkeuken voorzien van afzuigkap en spoelbak, bijkeuken met achterentree en aansluiting wasmachine.

Eerste etage: overloop, vier slaapkamers waarvan twee met een vaste kast, badkamer met douche en vaste wastafel.

Achter de woning staat een eenvoudige maar grote schuurruimte met garage, afmeting ca. 18,9 x 7 meter.

Rondom de woning ligt een royale tuin, de diepe achtertuin biedt volop ruimte en privacy. Verder is er voldoende parkeergelegenheid op de eigen oprit.

Verder is deze woning gelegen op korte afstand van het dorp Surhuisterveen en nabij verbindingsweg naar de A7 (Groningen-Drachten-Heerenveen).

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning, maak dan een afspraak voor een bezichtiging, De Flexibele Makelaar leidt u graag rond in deze woning. Klik hier voor meer informatie.