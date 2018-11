Dug-outongeval: SC Twijzel op 6-12 voor de rechter

Publicatie: do 29 november 2018 10.30 uur

LEEUWARDEN - SC Twijzel moet zich donderdag 6 december voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden voor het dodelijke dug-outongeval op 21 mei 2014. Bij het ongeval kwam de tienjarige Yrsa de Bruin ongeval om het leven, vijf kinderen raakten gewond. Tijdens een korfbaltoernooi van meerdere Friese basisscholen op het sportterrein in Twijzel waren een aantal kinderen op de dug-out geklommen. Door het gewicht van het groepje kinderen schoof de betonnen dakplaat naar voren en stortte het bouwwerk in.

Boom op dug-out

De dug-out was gebouwd door vrijwilligers en werd door de voetbalclub onderhouden. In het najaar van 2013 was er tijdens een storm een boom op de dug-out gevallen. Hierdoor waren scheuren ontstaan. De dug-outs waren eigendom van de gemeente, de voetbalclub had de schade gemeld. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder besloten tot seponering van de zaak. Advocaat Liesbeth Poortman spande namens vijf ouderparen een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof, een formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten door het OM.

‘Aanmerkelijk nalatig en onachtzaam’

Medio april vorig jaar bepaalde het gerechtshof dat het OM de zaak alsnog aan de rechter moet voorleggen. Volgens het hof is er een redelijk vermoeden dat SC Twijzel ‘aanmerkelijk nalatig en onachtzaam’ heeft gehandeld. De voetbalclub wordt vervolgd voor dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Het verzoek om ook de gemeente Achtkarspelen te vervolgen werd door het hof afgewezen.

De rechtszaak begint volgende week donderdag om 9 uur en zal naar verwachting de hele dag duren.