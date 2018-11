'Bereid om met gestrekt been voor Caparis te gaan'

Publicatie: wo 28 november 2018 22.50 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil spijkers met koppen slaan met de herstructuring van sociale werkvoorziening Caparis. Wethouder Eric ter Keurs wil een einde maken aan de verdeeldheid onder de deelnemende gemeenten, die voor grote onzekerheid zorgt. "Ik ben bereid om tijdens de aankomende bestuursconferentie er met gestrekt been in te gaan."

ELP, VVD en SP lieten dinsdagavond weten dat de tijd van pappen en nat houden voorbij moet zijn. De wethouder werd letterlijk gevraagd of hij eventueel bereid is om een breekijzer te zijn. Doel is om door te pakken, in ieder geval met de gemeenten die al hebben aangegeven door te willen gaan met Caparis. Het gaat om naast Smallingerland om Heerenveen, Opsterland en Tytsjerksteradiel. Ter Keurs voelt zich door zijn eigen raad gesteund om nu eindelijk een eind te maken aan de onzekerheid.

De aankomende bestuurconferentie van Caparis is op 7 december.