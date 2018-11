Onderwijsfusie: 'Hoever kan de rits dicht?'

Publicatie: wo 28 november 2018 19.26 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland had dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst geen vragen over de beoogde samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore en PCBO Smallingerland. Het inrichten van één holding voor openbaar en christelijk onderwijs in Tytsjerksteradiel en Smallingerland is het beoogde doel.

"Onze twee organisaties met twee verschillende identiteiten hebben elkaar gevonden", legt algemeen-directeur Teunis Wagenaar van OPO Furore uit, "Het is een intensief traject van twee jaar geweest, maar we hebben de unanieme steun van de medezeggenschapsraden gekregen." Uitgangspunt voor de intense samenwerking is het behoud van de eigenheid van de bijzondere en openbare scholen. Toch vindt men ‘de ontmoeting’ en ‘het leren van elkaar’ belangrijker dan de onderlinge concurrentie in de strijd om de leerling.

Directeur-bestuurder Bas van Loo van PCBO Smallingerland is blij met de ontwikkelingen. "Het zijn twee verschillende organisaties. We gaan nu kijken hoever we de rits omhoog kunnen krijgen. Hoe risten we het openbaar en christelijk onderwijs zorgvuldig aan elkaar." Volgens Van Loo profiteren met name de dorpen van de samenwerking. "Door de krimp was er anders geen onderwijs meer in de dorpen geweest."

Zowel de gemeente Smallingerland als Tytsjerksteradiel moeten nog een klap op het voorstel geven. PCBO van Tytsjerksteradiel haakt niet aan. Die organisatie oriënteert zich op samenwerking binnen de eigen zuil in een buurgemeente.