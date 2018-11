OfficiÃ«le kick-off 'Kollumer Oproer' in Kollum

Officiële kick-off 'Kollumer Oproer' in Kollum

Publicatie: wo 28 november 2018 18.52 uur

KOLLUM - In de Maartenskerk in Kollum vond woensdagmiddag de officiële kick-off plaats van het 'Kollumer Oproer'.

Het centrum van Kollum wordt 4 t/m 8 juli 2019 volledig omgetoverd naar het revolutionaire jaar 1797. Kollum vormt dan het decor voor een historisch muziektheater-spektakel. Hier is dan het Kollumer Oproer te beleven: de opstand van de Oranje gezinde Friezen tegen de Franse overheersers, waarbij vele doden en gewonden vielen onder de bevolking.

De unieke openluchtvoorstelling is geschreven door Musical Award winnaar Dick van den Heuvel en geregisseerd door Steven de Jong met rechterhand Atsje Lettinga.

Syb van der Ploeg speelt de hoofdrol als Salomon Levy. Met Piter Wilkens als Jan Binnes, Thijs Meester als Keuning, Carla de Bruine als Djoeke en Johannes Rypma als Abele Reitses. Aan de voorstelling zullen ook vele inwoners van Kollum en omgeving deelnemen en bijdragen.

Voor informatie en tickets: Kollumeroproer.nl

Wat was het Kollumer oproer?

Het was een oproer in Kollum tegen het patriotse bewind in de Franse tijd. Het rechthuis was op 3 en 4 februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer. Dit werd veroorzaakt door een verzet tegen de dienstplicht en burgerbewapening, op 13 september 1796 ingesteld door het nieuwe bewind. Abele Reitzes, die bij zijn inschrijving in het rechthuis Oranje boven riep, werd op 28 januari 1797 opgesloten. Dat zorgde voor opschudding waarbij een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden.

Op weg naar Kollum werden de huizen van patriotten vernield. Een kleine eenheid bewapende burgers uit Dokkum, die te hulp was geschoten, wist ternauwernood te ontkomen. Door met groot machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten de patriotten de rust weer te laten keren. De aanvoerders Jan Binnes en Salomon Levy werden onthoofd. Binnes op 20 februari 1797 en Levy, die ontkende leiding te hebben gegeven en ondergedoken was, een jaar later op 17 maart 1798.

FOTONIEUWS