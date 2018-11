Meubelmerk Bony verliest strijd met 'verre oosten'

Publicatie: di 27 november 2018 15.25 uur

DE WESTEREEN - Meubelmerk Bony Design, ontwerp en fabricatie van meubels en accessoires van Nederlandse makelij, is failliet verklaard. De eigenaar van de onderneming uit De Westereen heeft het faillissement zelf aangevraagd.

Volgens curator Wessel Schoo heeft de bank eerder dit jaar het krediet opgezegd en is de schuldenlast - grotendeels leningen - opgelopen naar zo'n twee twee ton. "De omzet liep al een aantal jaren terug. Begin dit jaar was er een behoorlijk verlies en kwam Bony Design aan het limiet."

Het meubelmerk, dat al decennia bestaat, had zich gespecialiseerd in een echt Nederlands product, het zogenoemde 'dutch design'. "Volgens de bestuurder ging het de laatste jaren al slechter, met name door de concurrentie uit het verre oosten. De markt met online producten uit Azië groeit. De producten lijken sterk op de Nederlandse en het kwaliteitsaspect is voor de consument steeds minder belangrijk. Uiteindelijk is het niet gelukt om daar tegen te concurreren."

Bony Design was gevestigd in bedrijvenverzamelgebouw 'De Nijverheid' aan de rand van De Westereen. Dit was in het verleden het pand van een sociale werkvoorziening. Andere ondernemers uit het gebouw hebben interesse om bepaalde onderdelen over te nemen. "Maar de bestuurder wil het bedrijf zelf niet doorzetten. Een doorstart van het merk lijkt niet voor de hand te liggen", aldus Schoo.

Het meubelmerk had naast de bestuurder geen vast personeel in loondienst en daardoor hoeft er ook niemand te worden ontslagen. Bony Design werkte vooral met werknemers op oproepbasis. Ook die inzet is de afgelopen jaren al afgenomen. Onder de bv vallen ook Kapstokoutlet.nl, Frisian Furniture Group, Meubelen af fabriek en Purseboy.