Vrouw gewond bij ongeval bij Ureterp

Publicatie: di 27 november 2018 14.28 uur

URETERP - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schansweg in Ureterp. Meerdere hulpdiensten werden even na 13.30 uur gealarmeerd voor het ongeval waaronder de brandweer, traumahelikopter en een ambulance. Medewerkers van de gemeente waren als eerste ter plaatse en hebben eerste hulp verleend.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk was een onwel wording de oorzaak van het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling afgesloten voor het doorgaande verkeer. De ter plaatse gekomen brandweer is onverrichterzake teruggekeerd naar de kazerne.

