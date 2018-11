Zware mishandeling in kroeg Kollumerzwaag

Publicatie: di 27 november 2018 13.50 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 24-jarige inwoner van Kollumerzwaag is afgelopen vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een ruzie in Café Prins in Kollumerzwaag. Naar verluidt heeft hij zijn oogfunctie verloren.

Volgens een woordvoerder van Politie Noord-Nederland werd de man in zijn gezicht geslagen toen hij bij een ruzie tussen beide vechtersbazen wilde komen. Hij raakte daarbij zwaargewond aan zijn oog en is in het ziekenhuis behandeld.

De politie heeft na het incident met verschillende getuigen gesproken. Ook zijn er camerabeelden opgevraagd. Inmiddels is uit het onderzoek een verdachte naar voren gekomen. Het gaat om een 22-jarige man uit de gemeente Dongeradeel. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en wordt nog verhoord.

Het ernstige incident komt net na de heropening van Café Prins. De kroeg werd op last van de burgemeester enige tijd gesloten, omdat er volgens de gemeente alcohol aan minderjarigen werd verkocht en harddrugs verhandeld zou worden. De eigenaar heeft dit altijd ontkend. Vrijdag gingen de deuren weer open.