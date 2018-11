Brand bij meubelbouwer in Ureterp

Publicatie: di 27 november 2018 09.33 uur

URETERP - De brandweer werd om 8.05 uur gealarmeerd voor een gebouw brand aan De Gilden in Ureterp. Bij Apart meubel- en interieurbouw was er brand ontstaan in de afzuiginstallatie.

Bij aankomst werd flinke rookontwikkeling waargenomen. De brandweer heeft de brand van binnenuit geblust en de spirobuis verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de brand zich niet had uitgebreid in de isolatie van het gebouw heeft de brandweer dakpannen verwijderd. De politie heeft tijdens de brand de straat afgesloten voor het overige verkeer.

Een kleine 15 minuten na het uitbreken van de brand is het sein brand meester gegeven. Daaropvolgend is het pand geventileerd om het weer rookvrij te krijgen. Het pand heeft als gevolg van de brand rookschade opgelopen.

