Ureterper botst op vangrail in vlucht voor politie

Publicatie: zo 25 november 2018 18.07 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige automobilist uit Ureterp wist zaterdagnacht de politie niet van zich af te schudden. Tijdens een achtervolging botste hij met zijn auto tegen de vangrail op het Drachtsterplein in Leeuwarden.

De politie kwam de dronken bestuurder op het spoor toen er om 5.10 uur een melding binnenkwam over een slingerende auto. Op de Oostergoweg zagen de agenten het voertuig rijden. De Ureterper besloot echter het gaspedaal in te trappen toen hij op de Aldlânsdyk een stopteken kreeg. Hij reed even later bij het afslaan tegen de vangrail op het Drachtsterplein.

De 29-jarige bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden en op het bureau blies hij 580 ug/l. De auto raakte ernstig beschadigd.