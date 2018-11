Eastermar verwelkomt Sinterklaas

Publicatie: zo 25 november 2018 14.19 uur

In afwachting van Sinterklaas hadden veel kinderen en ouders zich zaterdagmiddag bij Eetcafé It Breed in Eastermar verzameld. Een warm welkom stond de Sint daarom te wachten toen hij per koets arriveerde.

Verder had de Sint veel Pieten meegenomen die pepernoten uitdeelden aan de kinderen.

