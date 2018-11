Intocht Sinterklaas in Nij Beets

Publicatie: za 24 november 2018 21.03 uur

NIJ BEETS - Sinterklaas kwam zaterdag per bootje in Nij Beets aan. Hij was onderweg zijn pieten kwijtgeraakt maar deze kwamen uit verschillende hoeken uit het dorp tevoorschijn. Zo kon het Sinterklaas alsnog doorgaan.

Sinterklaas en de hoofdpiet reden in een cabrio door het dorp. Als afsluiting was er een feest met DJ piet in het dorpshuis Trefpunt in Nij Beets.

FOTONIEUWS