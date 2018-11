D66 heeft vertrouwen in politie-onderzoek raadslid

Publicatie: za 24 november 2018 13.40 uur

MûNEIN - De politie heeft afgelopen week een D66 raadslid van de gemeente Tytsjerksteradiel aangehouden op verdenking van drugshandel. D66 ziet de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Dat schrijft voorzitter Harry Berndsen van de D66 afdeling Noordoost-Friesland in een brief aan de leden.

In de brief staat: "Na verhoord te zijn, is Erwin weer thuis. Wij hebben inmiddels een positief gesprek met Erwin gehad en zien daarom de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Tegelijkertijd zijn wij er ons van bewust dat de gang van zaken en met name de publicaties, ook al is iemand onschuldig, ernstige schade aan iemand als persoon, maar ook aan de partij kunnen toebrengen."

Het bestuur van de afdeling wacht de verdere gang van zaken en de uitkomst van het onderzoek nu af. Daarna zal het bestuur zich beraden op verdere stappen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Burgum is er donderdagavond niet gesproken over de aanhouding van het raadslid. Voorzitter burgemeester Gebben liet alleen weten dat hij niet aanwezig was en zich had afgemeld.