Warm Winterlichtavond bij WÃ¢ldhÃ´f in Opeinde

Warm Winterlichtavond bij Wâldhôf in Opeinde

Publicatie: za 24 november 2018 11.12 uur

OPEINDE - Voor de derde keer werd donderdagavond de Warm Winterlichtavond georganiseerd op de begraafplaats Wâldhôf in Opeinde. Het is een initiatief van crematorium Wâldhof, mens voor mens Jan van der Meer en Cuperus gedenken in samenwerking met de gemeente Smallingerland.

Bijna 300 mensen waren aanwezig op deze bijzondere avond om bij kaarslicht met muziek van de Graham Lowlander pipes & drums en woorden van Jan van der Meer hun dierbaren bij de klokkenstoel te gedenken. Er werden klokken geluid ter nagedachtenis aan alle kinderen, vrouwen en mannen die zo gemist worden.

Na het gedenken bij de klokkenstoel kon een ieder zich weer verwarmen in Wâldhôf met heerlijke snert tijdens een informeel samenzijn. De organisatie van de Warm Winterlichtavond ziet het aantal mensen wat langskomt jaarlijks groeien waaruit blijkt dat mensen, zeker in deze periode van het jaar, de mogelijkheid om te gedenken extra waarderen.

