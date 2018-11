Man (60) zwaargewond bij ruzie in Jubbega

Publicatie: za 24 november 2018 10.18 uur

JUBBEGA - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 60-jarige man uit Jubbega ernstig gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie bij een woning aan de Schoolweg in zijn woonplaats geslagen met een voorwerp.

De man is met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is daarop direct een onderzoek gestart. Er is een plaats delict gemaakt, waar onderzoek wordt gedaan. De zoektocht naar de mogelijke verdachte is nog in volle gang.

