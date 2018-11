Woningbrand aan Lyceumweg in Dokkum

Publicatie: za 24 november 2018 07.30 uur

DOKKUM - Zaterdagmorgen rond kwart over zes moest de brandweer van Dokkum uitrukken voor een woningbrand aan de Lyceumweg in Dokkum.

De brandweer kwam met een tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse. Het betrof een brand in de woonkamer. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft vervolgens de woning geventileerd. Twee personen die in de woning waren wisten het huis veilig te verlaten.

FOTONIEUWS