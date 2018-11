Groots onthaal van de Sint in Harkema

Publicatie: vr 23 november 2018 20.39 uur

HARKEMA - Onder muzikale begeleiding is Sinterklaas vrijdagmiddag gearriveerd in Harkema. In een truck van Land Transport Harkema kwam de Sint samen met zijn Pieten aan.

Veel kinderen stonden de Sint en zijn Pieten op te wachten in het centrum. Na het onthaal in het centrum vervolgde de tocht zich naar de sporthal.

FOTONIEUWS