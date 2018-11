Trekker uitgebrand in Oudega

23 november 2018

OUDEGA - Vrijdag aan het einde van de middag is op een boerenerf aan de Goudtsjepoel in Oudega een trekker uitgebrand. De boer was op zijn erf met de trekker aan het werk toen de trekker plotseling uitviel. Binnen korte tijd stond de hele cabine in brand.

Direct is de brandweer gewaarschuwd en met hulp van omstanders is met brandblussers het vuur geblust. De toegesnelde brandweer van Burgum kon volstaan met nablussen. De trekker kan als verloren worden beschouwd.

