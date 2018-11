3 en 2,5 jaar cel voor Leeuwarder wiettelers

LEEUWARDEN - Voor betrokkenheid bij wietplantages in Drachten, Surhuisterveen, Leeuwarden en Franeker is een 50-jarige Leeuwarder vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechtbank had de Leeuwarder ‘een organiserende en uitvoerende rol’ in een groep die zich bezighield met het telen van hennep. Andere verdachten hadden de Leeuwarder ‘de baas’ en ‘de directeur’ genoemd. Een 46-jarige stadgenoot, die woningen had in Dronrijp en Leeuwarden, werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel.

De man, een vriend van de 50-jarige, zou betrokken zijn geweest bij de hennepplantage in Franeker. In zijn woning in Dronrijp vond de politie munitie, kruit en xtc-pillen. In een loods in Leeuwarden stuitte de politie op 61 kilogram hennep. Beide verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. De vriendin (44) van de 46-jarige werd vrijgesproken. De rechtbank achtte niet bewezen dat zij op de hoogte was de hennep in de loods en de xtc-pillen, die in een inloopkast lagen. De 46-jarige werd begin oktober vorig jaar bij de woning in Dronrijp beschoten.