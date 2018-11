19 blokkeerfriezen gaan in hoger beroep

Publicatie: vr 23 november 2018 14.19 uur

LEEUWARDEN - Er gaan 18 blokkeerfriezen in hoger beroep. Dat heeft vrijdag het advocatenkantoor Anker en Anker bekendgemaakt. De rechtbank deed twee weken geleden uitspraak in de A7 blokkadezaak. Anker en Anker verdedigde 33 van de 34 verdachten. Ook een verdachte uit Heerenveen gaat in hoger beroep met zijn eigen advocaat.

Er werden door de rechtbank werkstraffen tussen de 80 en 200 uren opgelegd. De hoogste straf was er voor Jenny Douwes uit Drachten. Wegens opruiing kreeg ze een taakstraf van 240 uur opgelegd. Ook zij gaat in hoger beroep.

De 15 cliënten die hun straf accepteren, kunnen de opgelegde werkstraffen binnenkort gaan uitvoeren. Eén van de mannen schreef eerder deze week op Facebook zijn reden (en ook die van een vriend) om niet in hoger beroep te gaan: "Het is ons wel goed zo, en hebben er geen zin om er nog tijden mee bezig te zijn, en hebben wij er weinig vertrouwen in dat we er beter van worden. Vrijspraak op alle fronten wordt het toch niet!"

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. Naar verwachting zal het op zijn vroegst in het najaar van 2019 dienen. De kosten voor het hoger beroep zijn inmiddels gedekt dankzij een succesvolle doneer-actie voor de blokkeerfriezen. Deze werd na de uitspraak op touw gezet en binnen een week werd er 201.310 euro opgehaald door bijdrages van 10.142 donateurs.