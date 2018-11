Cel voor bedreigingen op zitting politierechter

Publicatie: vr 23 november 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige Wijnjewoudster die vrijdag tegenover politierechter Christine Koelman zat, zat vier maanden geleden in exact hetzelfde stoeltje, eigenlijk voor precies hetzelfde feit. Op 18 juli moest hij terechtstaan omdat hij via een livstream op Instagram een meisje met de dood had bedreigd. Terwijl hij een - naar later bleek – neppistool op de camera richtte, had de Wijnjewoudster gezegd dat hij het meisje voor haar ‘kankerkop’ zou schieten. Tijdens de rechtszaak deed hij geen enkele poging om de bedreiging te ontkennen.

Bedreigingen via Instagram

Hij zei zelfs op de zitting dat hij meende wat hij zei en voegde eraan toe dat hij de mensen bedoelde die ‘achter’ hem zaten. Het meisje en haar ouders zaten op de publieke tribune. De Wijnjewoudster werd op bevel van de officier van justitie meteen na de zitting aangehouden. Voor de bedreigingen die hij op de zitting had uitgesproken en, zo bleek vrijdag, in de week voorafgaand aan de zitting. Toen had hij, wederom via Instagram, gedreigd ‘die mensen’ dood te schieten als hij vrij zou komen.

Extra intimiderend en beangstigend

Vooral het gegeven dat hij in het bijzijn van een rechter en een officier van justitie gewoon was doorgegaan met het uiten van bedreigingen richting het meisje en haar ouders, maakte het allemaal extra intimiderend en beangstigend voor de slachtoffers, vond de rechter. ‘Dat maakte duidelijk dat je het wel heel erg meent’. Op de zitting in juli kreeg de Wijnjewoudster een werkstraf van 120 uur en de rechter legde een contact- en locatieverbod op.

54 dagen zitten

De jongen mocht geen contact zoeken met het meisje en haar familie en hij mocht zich niet in de woonplaats van het gezin vertonen. Om dat te kunnen controleren kreeg de Wijnjewoudster een enkelband om. Die enkelband hoeft hij niet meer te dragen, maar het contact- en locatieverbod werd vrijdag gehandhaafd. Als de verdachte zich toch in de woonplaats van het gezin vertoont, moet hij 54 dagen zitten. Die straf legde de politierechter voorwaardelijk op, plus de zes dagen onvoorwaardelijk die de verdachte al in voorarrest heeft uitgezeten.

Meewerken aan begeleid wonen

Hij is bereid om zich te houden aan de aanwijzingen van de reclassering en hij wil meewerken aan begeleid wonen. Een goede zaak vond de rechter: ‘U bent te jong om goed voor uzelf te kunnen zorgen’. De verdachte leek zelf wel door te hebben waarom hij, zelfs op een zitting van de politierechter, was doorgegaan met de bedreigingen. ‘Ik ben iemand die dingen moeilijk kan loslaten’, zei hij. Hij moet aan het meisje en haar moeder elk 200 euro smartengeld betalen.