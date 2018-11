Tunnel bij Dokkum weer opengesteld voor fietsers

DOKKUM - De tunnel aan de Tichelwei bij Dokkum is vrijdagochtend weer opengesteld voor fietsers. De tunnel werd donderdag per direct door de gemeente Dongeradeel afgesloten in verband met schade aan de wand van de tunnel.

Bij nadere inspectie is gebleken dat fietsers veilig een deel van de tunnel kunnen gebruiken. De tunnel is daarom weer opengesteld voor fietsverkeer. De tunnel blijft nog wel afgesloten voor autoverkeer totdat de reparatiewerkzaamheden zijn afgerond. Automobilisten worden geadviseerd om de route via Metslawier te gebruiken.