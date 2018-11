Volgend jaar 50 jaar Gondelvaart in Drogeham

Publicatie: vr 23 november 2018 11.24 uur

DROGEHAM - Drogeham kijkt terug op een prachtige 49ste editie van de Gondelvaart op Wielen. Helaas hebben zij de vrijdagavond niet gereden door de weersomstandigheden, maar de zaterdagavond was een mooie drukke avond voor Drogeham, het weer was rustig en de wagens zagen er prachtig uit.

Gisteravond was alweer de blokhoofdenvergadering voor het wel of niet doorgaan van de 50ste Gondelvaart op wielen in 2019. Tijdens deze avond heeft het bestuur de evaluatiepunten met de buurten en groepen doorgenomen. Daarnaast heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid Edwin de Jonge, na 8 jaren heeft hij besloten om uit het bestuur te gaan. Met een attentie en bos bloemen heeft het bestuur hem bedankt voor zijn inzet al die jaren.

Gisteravond is er door de buurten en groepen besloten om door te gaan. Dit is o.a. mogelijk door het opstarten van een nieuwe groep genaamd "De Wâldpyken", dit zijn oude leden van de groep de Trochsetters die doorgaan met samenwerking uit andere dorpen waaronder Surhuisterveen. Drogeham gaat

50 jaar Gondelvaart op wielen vieren. Dus noteer vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019 in de agenda’s want de jubileum editie belooft een extra spektakel te worden.