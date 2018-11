Tentoonstelling Vogelvrienden in Drachten

Publicatie: do 22 november 2018 20.56 uur

DRACHTEN - Ruim 517 vogels werden donderdag in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden door deskundige keurmeesters beoordeeld. Tropen, parkieten, kapoetsensijzen, Gould Amadines en heel veel soorten kanaries werden er onder andere geshowd.

De Drachtster Vogelvrienden werden in 1957 opgericht en behoren sindsdien altijd tot de grotere vogelverenigingen in Drachten. De vogels zijn voor publiek te zien op vrijdag 14.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 10.00 uur tot 15.00 uur in het clubgebouw aan de Noorderdwarsvaart 84 D. De gehaktballen zijn ’s avonds warm evenals de koffie, het bier staat koud.

De vogels van Ben Riedstra vielen dit jaar niet in de prijzen. Hij is al 27 jaar actief lid en stuurde 10 jaar lang geen vogels in. Dankzij een grote vogelloterij vorig jaar, kochten de zoons en de vrienden van Ben Riedstra zoveel mogelijk lootjes om ervoor te zorgen dat Ben Riedstra zou winnen. Door de winst is hij weer begonnen met kweken. Helaas vielen zijn vogels buiten de prijzen.

