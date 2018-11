Tunnel in Tichelwei bij Dokkum per direct gesloten

Publicatie: do 22 november 2018 20.09 uur

DOKKUM - De tunnel aan de Tichelwei in Dokkum richting Oostrum is per direct afgesloten voor alle verkeer. Tijdens een reguliere inspectie is schade aan de wand van de tunnel geconstateerd waardoor het wegdek in kan zakken en water in de tunnel kan lopen. Om de veiligheid van weggebruikers te garanderen is de tunnel door de gemeente Dongeradeel direct afgesloten. De reparatiewerkzaamheden worden opgestart en zullen naar verwachting tot eind volgende week duren.

Omleidingen en inzet pont

Automobilisten worden geadviseerd om de route via Metslawier te gebruiken (zie onderstaande kaart). Voor de fietsers is geen omleiding ingesteld. Fietsers kunnen namelijk vanaf vrijdag bij de tunnel gebruikmaken van een veerpont. De veerpont is dagelijks beschikbaar van 7.30 uur tot 19.00 uur.