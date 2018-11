Dienstencentrum Heemstra State in de verkoop

Publicatie: do 22 november 2018 13.48 uur

OENTSJERK - Dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk wordt in de verkoop gebracht. Bindende voorwaarde daarbij is dat de toekomstige koper de maatschappelijke functie van het dienstencentrum behoudt. Heemstra State blijft daarmee beschikbaar als ontmoetingsplek voor vele doelgroepen in de Trynwâlden.



Sinds november 2016 zoekt eigenaar Patyna naar een toekomstbestendige invulling, samen met vele partners in de regio. Inzet van dit traject was om de penibele financiële situatie van het dienstencentrum op te lossen. Door regeringsmaatregelen kunnen zorginkomsten niet meer ingezet worden voor het dienstencentrum.



De verkoop zal vanaf 26 november van start gaan. Dat gebeurt door ouderwetse advertenties in de kranten en via funda.nl. Alle samenwerkingspartners zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Patyna benadrukt dat zij in de regio actief blijft als thuiszorg- en WMO-aanbieder en als zorgverlener voor de cliënten van Noflik Wenje, een kleinschalig woonvoorziening voor ouderen met dementie. De vertrouwde 'zorggezichten' voor de cliënten blijven actief in de Trynwâlden. Er werken ruim 130 medewerkers voor Patyna in de Trynwâlden.