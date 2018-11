Gemeente koopt zwembad De Frosk terug

Publicatie: do 22 november 2018 13.16 uur

DE WESTEREEN - Het voormalige zwembad De Frosk in De Westereen wordt weer eigendom van de gemeente Dantumadiel. Sinds 2012 was het in handen van J.W. Montferland Vastgoed B.V. Het zwembad kwam leeg te staan na het faillissement van het zwembadexploitatiebedrijf Cone Dantumadiel B.V.

Het pand stond er het afgelopen jaar verloren bij en 's avonds en 's nachts verschaften mensen zich illegaal toegang tot het gebouw. Er werd vandalisme gepleegd.

Het college van B. en W. heeft alles op alles gezet om het pand weer in handen te krijgen om zo de overlast tegen te kunnen gaan. De onderhandelingen met J.W. Montferland Vastgoed B.V. waren ingewikkeld omdat de gemeente ook nog geld kreeg van Montferland. In de overeenkomst die nu is gemaakt, wordt de gemeente weer eigenaar van het pand en ontvangt tevens een nabetaling van Montferland. De gemeente heeft dankzij de koop de regie weer in handen. Er zo op korte termijn een besluit over de toekomst van het gebouw worden genomen.