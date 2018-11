Met pijn in hart vertrekt Klaas Rozema na 65 jaar

Publicatie: do 22 november 2018 13.10 uur

BURGUM - De sloop van 70 huurwoningen in Burgum heeft ervoor gezorgd dat fotograaf Klaas Rozema na ruim 65 jaar 'zijn' Burgum moet verlaten. Hij verhuisde deze maand naar een appartement in Heerenveen.

Rozema is in de wijde omgeving van Burgum een bekende verschijning omdat hij jarenlang foto's maakte voor Weekblad Actief. Van de intocht van Sinterklaas tot aan concerten of sportwedstrijden. Rozema was erbij om de evenementen vast te leggen op de gevoelige plaat.

Zo'n 43 jaar woonde hij met zijn vrouw met veel plezier aan de Westersingel. Ze moeten nu noodgedwongen hun vertrouwde stek verlaten omdat WoonFriesland de huizen sloopt voor nieuwbouw.

WâldNet zocht Klaas Rozema op toen hij de laatste spullen ophaalde uit zijn woning. Bekijk de video.