IJsfontein klaar in februari 2019

Publicatie: do 22 november 2018 10.14 uur

DOKKUM - De IJsfontein zal op 22 februari 2019 zijn plek in Dokkum krijgen. De elfde en laatste fontein van het project 11fountains zou eerst eind 2018 klaar moeten zijn. Vanwege het complexe werk dat de IJsfontein met zich meebrengt, is er echter meer tijd nodig.

Het proces om het unieke en innovatieve concept van kunstenares Birthe Leemeijer om te zetten in een technisch ontwerp bleek een tijdrovende klus. In september was het technische ontwerp gereed. Ook het productieproces kent de nodige moeilijkheden.

De IJsfontein krijgt een plekje op de Markt. Dit plein kreeg het afgelopen jaar al een nieuwe inrichting. De markt is op een bijzondere manier verbonden met de ijsfontein. Met de komst van de IJsfontein is ook de Markt helemaal klaar. De voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de fontein zijn inmiddels gestart. De fontein in Dokkum is straks de eerste ijsfontein in de wereld.